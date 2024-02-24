Adalet Divanı'nda İsrail duruşması: Türkiye adına sunum yapılacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü vereceğini hatırlattı.



19 Şubat'ta başlayan duruşmalarda Türkiye dahil 52 devlet beyanda bulunacak.

Yüksel, "Ülkemizin, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarını tüm yönleriyle ortaya koyacak sunumu tarihe bir not düşecektir." diyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki süreci de yakından izlediklerini vurguladı.



Başkan Yüksel, "Filistinli masum insanların yaşadığı dramı gözler önüne sermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin