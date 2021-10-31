Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 ölü

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 06:59

Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 ölü

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'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti.

Aden Medya Sorumlusu Adil Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de üç hafta önce Aden valisini hedef alan saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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