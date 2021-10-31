Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 ölü

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti.

Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de üç hafta önce Aden valisini hedef alan saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.