Adı Epstein belgelerinde geçiyor. Norveç Prensesi Mette-Marit'in suç makinesi oğlu gözaltına alındı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Prenses Mette-Marit, yarın hakim karşısına çıkacak oğlu Hoiby'nin yeniden gözaltına alınmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Hoiby'nin tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını kaydetti.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla iki kez gözaltına alınmış, Hoiby kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.

Hakkında mahkeme süreci başlatılan Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

Norveç’te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.



Mette-Marit evlenip Norveç Prensesi olduktan sonra oğlu Marius Borg prens unvanını kraliyet soyundan olmadığı için taşıyamıyor.

38 SUÇUN 4'Ü TECAVÜZ

2017'de bir festivalde uyuşturucu madde bulunduğu için ceza alan Marius Borg daha sonraları da defalarca uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan yakalandı.

Ancak Borg'un suç karnesi bunlarla sınırlı kalmadı. Kız arkadaşını dövdüğü, bir başka kadını da tehdit ettiği için gözaltına alınan Borg, 2024 yılında bu kez tecavüzle suçlandı. Hapishaneye gönderilen ve orada 10 gün kalan prensesin oğlunun, daha sonra da “yakın ilişkilerde istismar”, uzaklaştırma emrini ihlal etme ve geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma suçlarını işlediği belirtildi.

Suç kaydı kabaran Marius Borg hakkında harekete geçen savcılık, hazırladığı iddianameyle prensesin oğlunu hakim karşısına çıkarmayı planlıyor.

Marius Borg, aralarında dört kadına tecavüz, kız arkadaşına saldırma ve tehdit etme, dairesine zarar verme, uyuşturucu suçları ve trafik ihlalleri de bulunan toplam 38 suçlamayla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Marius Borg'un annesi Prenses Mette-Marit ve üvey babası veliaht prens Haakon, duruşmalara katılmayacaklarını açıkladı.