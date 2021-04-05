Adidas’ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi saldırıya uğradı

Fransız yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, eski Fransız bakan ve spor markası Adidas’ın eski sahibi Bernard Tapie, Paris'in güneydoğusundaki evinde eşiyle birlikte saldırıya uğradı.



Pazar günü 00.30’da meydana gelen olayda, kapşonlu ve siyah giyinmiş dört kişi çifti elektrik kablolarıyla bağlayıp darp etti. Saldırının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Bununla birlikte. Combs-la-Ville bölgesindeki evde hırsızların aradıkları mücaherleri bulaması nedneniyle işkencenin şiddetiği artırdığı belirtildi.

TIBBİ BAKIMA ALINMAYI REDDETİ



Dominique Tapie’nin saldırıdan kaçtığı, ardından bir komşusunun evine giderek polise haber verdiği ve hafif yaralarla hastaneye kaldığı ifade edilirken, birkaç yıldır mide kanseriyle mücadele eden 78 yaşındaki eski iş insanın, tıbbi bakıma alınmayı reddettiği aktarıldı.



Combs-la-Ville Belediye Başkanı Guy Geoffroy, çiftin evinden çeşitli küpeleri bilezikler ve bir yüzük de dahil olmak üzere iki Rolex saatin çalındığını açıkladı.



Geoffroy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çift olaydan kurtuldu ve bununla yüzleşmeyi başardı.Gerçekten çok üzücü bir olay” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞÜ DE YÜKSELİŞİ GİBİ HIZLI OLDU



Öte yandan, 1992-1993 döneminde Fransa’da Sivil İşler Bakanlığı yapan Tapie, spor ve medya imparatorluğunu kurarken bir dizi yasal skandalla karşı karşıya kaldı.Kariyerinin erken döneminde başarısız şirketleri devralarak bir servet kazandı ve 72 metrelik bir yat ve Olympique de Marseille adlı futbol kulübünü satın almak da dahil olmak üzere sık sık servetini gözler önüne serdi.



Ancak Tapie, aynı zamanda bir dizi hukuki sorun da yaşadı. 1990'larda iflas ilan etmesinin ardından; yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi davadan sonra beş ay hapis yattı.



Olympique de Marseille, şampiyonluk kazansa da Tapie'nin döneminde şike yapmakla suçlandı ve kulüp lig şampiyonluk unvanı alınarak alt lige düştü.

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