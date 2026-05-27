Adım adım anlaşmaya doğru. İran: Resmi olmayan taslak elimizde

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için pazarlık devam ediyor. Anlaşma için soru işaretleri halen kafalarda yer ederken İran'dan umutları artırıcı açıklamalar geldi.

Taslak mutabakat zaptına göre ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceği ve Hürmüz'de uygulanan deniz ablukasının kaldırılacağı belirtildi.

Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirmeyi taahhüt ettiği, bu taslak anlaşmaya askeri gemilerin dahil edilmediği ifade edildi.

İran devlet televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yönetimi ve güzergahının, İran tarafından Umman ile işbirliği içinde ele alınacağını, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşma bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını ifade etti.

Öte yandan İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini, İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı.