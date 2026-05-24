Adım adım barışa mı gidiliyor? ABD ve İran arasında pazarlıklar sürüyor

İran , ABD ve arabulucu Pakistan, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamış ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söylemişti.

İran'ın Fars haber ajansı, Tahran ve ABD arasında potansiyel bir anlaşma taslağında Washington ve müttefiklerinin İran ve müttefiklerine saldırmayacağının şart koşulduğunu belirtti.

Buna karşılık İran da, ABD ve müttefiklerine karşı önleyici bir askeri saldırı başlatmayacağına dair “söz verirken” Washington'ın İran petrolüne uygulanan yaptırımları da kaldıracağı ifade edildi.

Tasnim haber ajansı da, mutabakat taslağına göre Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirileceğini, İsrail 'in de Lübnan'daki savaşı sona erdirmesi gerektiği belirtildi. Savaşın sona erdirilmesine ek olarak İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının ilk aşamada serbest bırakılması gerektiği, diğer varlıkların serbest bırakılması için müzakereler sürecinde bir mekanizma oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Tasnim, ABD ile anlaşmaya varılması durumunda Hürmüz Boğazı'nın durumunun savaş öncesi koşullarına dönmeyeceğini ancak boğazdan geçebilecek gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyesine döneceğini açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği üzerine vurgu yapılırken, Tasnim, varılan anlaşmaya göre deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Deniz ablukasının kaldırılmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir değişiklik olmayacağı da ifade edilirken boğazdan geçiş ve seyrüseferde yapılacak herhangi bir değişikliğin, ABD'nin mutabakat taslağındaki diğer taahhütlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi. Ek olarak ABD'nin İran'ın çevresindeki güçlerini çekme taahhüdünün, potansiyel anlaşma taslağında İran tarafından vurgulandığı kaydedildi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı ve ABD 'nin uyguladığı ablukanın sonlandırılmasıyla ilgili prosedürler için 30 günlük bir süre belirleneceği, nükleer konusundaki müzakereler için de 60 günlük bir süre belirleneceği açıklandı. Tasnim ajansı, İran'ın nükleer konularla ilgili herhangi bir şeyi henüz kabul etmediğini söyledi.

ABD'nin İran'ın teslim etmesinde ısrar ettiği yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin planın da 30 ila 60 gün içinde müzakere edileceği kaydedildi.

ARABULUCU PAKİSTAN'DAN OLUMLU MESAJLAR

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yaptığı açıklamada, ABD ve İran müzakerelerinde "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini ve olumlu ve kalıcı bir sonuca ulaşılabileceği konusunda iyimserlik için zemin oluşturulduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı sağlamak için gösterdiği "olağanüstü çabalar" nedeniyle tebrik ederken ve Pakistan'ın görüşmelere devam etmeye kararlı olduğunu söyledi.

İRAN'DA CASUSLUK İDAMI

İran'ın yargı organlarına bağlı Mizan haber ajansı, savaş sırasında ABD ve İsrail'e bilgi göndermekle ilgili suçlamalarla itham edilen bir kişinin idam edildiğini açıkladı. İdam edilen kişinin, İran'ın savunma sanayisi hakkında bilgileri ABD ve İsrail'e aktardığı iddia edildi.