Adli tıp uzmanından yeni rapor. "Epstein'in ölüm sebebi intihardan ziyade cinayet olabilir"
17.11.2026 09:27
Epstein, Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanedeki ölümünün intihardan ziyade cinayet olabileceği öne sürüldü.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan 66 yaşındaki Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu .
RESMİ KAYITLAR “İNTİHAR” DİYOR
Epstein, ölümünden birkaç hafta önce de yine hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri ise intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmiş ancak ölüm sebebi resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti.
Adli tıp dergisi "Journal of Forensic and Legal Medicine"ın genel yayın yönetmeni Dr. Michael Freeman, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Adli tabip tarafından belgelenen yaralanmalar, intihar amaçlı asılma ile örtüşmüyor. Fiziksel boğuşma ya da saldırı dışındaki sebeplerle ilişkilendirilen yaralanmalar ise tamamen göz ardı edilmiş." dedi.
EPSTEIN'İN ERKEK KARDEŞİ OTOPSİ KAYITLARINI VE FOTOĞRAFLARI VERDİ
Epstein’in erkek kardeşi tarafından kendisine ve CBS'e sunulan otopsi kayıtlarını ve fotoğrafları uzmanlarla birlikte inceleyen ve kendisi de adli tıp profesörü olan Freeman, "Tüm bunları birleştirdiğinizde bulgular en çok, dar ve düğümlü bir kumaş bağ kullanılarak cinayet amaçlı arkadan boğma ile tutarlılık gösteriyor." ifadesini kullandı.
Epstein'in kardeşi daha adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden'a bir araştırma yaptırmış ve o çalışmada da benzer kanıya varılmıştı.
NEW YORK ADLİ TIP KURUMU, KARARLARININ ARKASINDA OLDUĞUNU AÇIKLADI
Olaya ilişkin daha önce hiç yayımlanmamış otopsi fotoğraflarının da gösterildiği CBS'in haberinde New York Adli Tıp Kurumu'ndan bir sözcünün, "Kurumumuz verdiği kararın arkasındadır." dediği aktarıldı.
Freeman'ın, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Adli Tıp Profesörü Anders Eriksson ve adli karar sürecindeki tutarsızlıkları belirleme uzmanı olan araştırmacı Itiel Dror ile aylarca birlikte çalışarak bu sonuca ulaştığı belirtildi.
"Freeman'a göre Epstein'in ölümündeki gizem, nasıl öldüğü değil, onu kimin öldürdüğüdür." denilen haberde Freeman'ın, "Bunun bir gizem olduğunu rahatça söyleyebilirim. Bunu kim yaptı? Tam olarak nasıl yaptılar? Ne oldu? Kameralar neden kapalıydı ? Hepsi birer muamma. Peki bu bir intihar mıydı? Bu muamma değil."
“İNTİHAR” KARARI ÜZERİNDE SORU İŞARETLERİ YARATAN İKİNCİ RAPOR OLDU
Freeman'ın raporu, Epstein'in ölüm sebebinin intihar olduğu yönündeki resmi bulguların sorgulandığı ikinci rapor olarak kayıtlara geçti. Daha önce yine Epstein'in kardeşi adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden'a bir araştırma yaptırmış ve Baden da Epstein'in boynundaki yara izlerinin resmi ölüm sebebi ile ilgili şüphelere neden olduğunu belirterek, delillerin intihardan ziyade cinayete işaret ettiğini savunmuştu.
Epstein’in malikanesinde yapılan aramada nakit para yığını, onlarca elmas ve sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirilmişti,
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
Epstein’in malikanesinde yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.