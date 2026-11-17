En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan 66 yaşındaki Jeffrey Epstein , tutuklu olduğu ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu .



RESMİ KAYITLAR “İNTİHAR” DİYOR



Epstein, ölümünden birkaç hafta önce de yine hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri ise intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmiş ancak ölüm sebebi resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti.

Adli tıp dergisi "Journal of Forensic and Legal Medicine"ın genel yayın yönetmeni Dr. Michael Freeman, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Adli tabip tarafından belgelenen yaralanmalar, intihar amaçlı asılma ile örtüşmüyor. Fiziksel boğuşma ya da saldırı dışındaki sebeplerle ilişkilendirilen yaralanmalar ise tamamen göz ardı edilmiş." dedi.



EPSTEIN'İN ERKEK KARDEŞİ OTOPSİ KAYITLARINI VE FOTOĞRAFLARI VERDİ



Epstein’in erkek kardeşi tarafından kendisine ve CBS'e sunulan otopsi kayıtlarını ve fotoğrafları uzmanlarla birlikte inceleyen ve kendisi de adli tıp profesörü olan Freeman, "Tüm bunları birleştirdiğinizde bulgular en çok, dar ve düğümlü bir kumaş bağ kullanılarak cinayet amaçlı arkadan boğma ile tutarlılık gösteriyor." ifadesini kullandı.