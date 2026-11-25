YENİ BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİNİ KAMUOYUNA DUYURACAK

Katalan lider, "Katalan bağımsızlığı için stratejimizi güncellememiz gerektiğinin farkında" olduğunu söyledi.

Puigdemont, 17 Aralık'ta düzenleyeceği "halka açık konferansta" yeni yol haritasını ortaya koyacağını taahhüt etti.

İspanya Parlamentosunda 2024 yılında kabul edilen af yasası, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'in 2023'teki sonuçsuz genel seçimin ardından iktidarda kalabilmek için Puigdemont'un partisi Katalonya İçin Birlik (Junts per Catalunya) dahil Katalan ayrılıkçı partilerin desteğini almak adına verdiği temel tavizdi.

Puigdemont, geçen hafta El Mundo gazetesine verdiği röportajda, af yasasını ve Katalonya için diğer tavizleri koparmak amacıyla Sanchez'in iktidar hırsından yararlandığını öne sürmüştü.

Bugünkü basın toplantısında bu sözlerinin arkasında duran Puigdemont, hükümetin "180 derecelik dönüşünün inançtan değil, kendilerinin de birçok kez itiraf ettiği gibi zorunluluğu erdeme dönüştürme çabasından kaynaklandığını" savundu.

Puigdemont, "İktidarda kalmaları gerekiyordu, bu yüzden asla yapmayacaklarına söz verdikleri şeyi kabul ettiler. Ben buna zafer diyorum" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak seçime ilişkin anketlerin çoğu, muhafazakar Halk Partisinin (PP) en fazla sandalyeyi kazanacağını ancak tek başına çoğunluğa ulaşamayarak hükümet kurmak için aşırı sağcı Vox partisine muhtaç kalacağını gösteriyor.