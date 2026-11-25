Af kararı çıkmıştı. Sürgündeki Katalan lider ülkesine dönüyor
25.11.2026 15:26
Puigdemont, "Bunu 12 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde yapacağım ve o gece evimde, ailemle uyuyabileceğim" ifadelerini kullandı.
Sürgündeki Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont, İspanya Yüksek Mahkemesinin af yasasını uygulamasının ardından 12 Aralık'ta Barselona'ya döneceğini açıkladı.
Sürgündeki Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont, İspanya Yüksek Mahkemesinin af yasasını uygulamasının ardından 12 Aralık'ta Barselona'ya döneceğini açıkladı.
İspanya Yüksek Mahkemesi, 62 yaşındaki siyasetçinin 2017'deki başarısız bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle yürütülen ceza davalarını af yasası kapsamında kapattığını bu hafta duyurmuştu.
Puigdemont, dönüş kararını İspanya'da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesinde Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında ilan etti.
Brüksel'den Barselona'ya doğrudan uçuşla gideceğini belirten Puigdemont, "Katalonya Hükümeti Başkanı olarak ayrıldım ve Katalan demokrasisinin başkanlarını seçtiği ya da görevden aldığı yere, Katalonya Parlamentosuna döneceğim" dedi.
AFP ajansının aktardığına göre Puigdemont, "Bunu 12 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde yapacağım ve o gece evimde, ailemle uyuyabileceğim" ifadelerini kullandı.
Puigdemont, geçen hafta El Mundo gazetesine verdiği röportajda, af yasasını ve Katalonya için diğer tavizleri koparmak amacıyla Sanchez'in iktidar hırsından yararlandığını öne sürmüştü.
YENİ BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİNİ KAMUOYUNA DUYURACAK
Katalan lider, "Katalan bağımsızlığı için stratejimizi güncellememiz gerektiğinin farkında" olduğunu söyledi.
Puigdemont, 17 Aralık'ta düzenleyeceği "halka açık konferansta" yeni yol haritasını ortaya koyacağını taahhüt etti.
İspanya Parlamentosunda 2024 yılında kabul edilen af yasası, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'in 2023'teki sonuçsuz genel seçimin ardından iktidarda kalabilmek için Puigdemont'un partisi Katalonya İçin Birlik (Junts per Catalunya) dahil Katalan ayrılıkçı partilerin desteğini almak adına verdiği temel tavizdi.
Puigdemont, geçen hafta El Mundo gazetesine verdiği röportajda, af yasasını ve Katalonya için diğer tavizleri koparmak amacıyla Sanchez'in iktidar hırsından yararlandığını öne sürmüştü.
Bugünkü basın toplantısında bu sözlerinin arkasında duran Puigdemont, hükümetin "180 derecelik dönüşünün inançtan değil, kendilerinin de birçok kez itiraf ettiği gibi zorunluluğu erdeme dönüştürme çabasından kaynaklandığını" savundu.
Puigdemont, "İktidarda kalmaları gerekiyordu, bu yüzden asla yapmayacaklarına söz verdikleri şeyi kabul ettiler. Ben buna zafer diyorum" diye konuştu.
Pazar günü yapılacak seçime ilişkin anketlerin çoğu, muhafazakar Halk Partisinin (PP) en fazla sandalyeyi kazanacağını ancak tek başına çoğunluğa ulaşamayarak hükümet kurmak için aşırı sağcı Vox partisine muhtaç kalacağını gösteriyor.
Puigdemont, Ekim 2017'de İspanya merkezi hükümetinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna ve tek taraflı bağımsızlık ilanı sürecine liderlik etti.
2017 REFERANDUMUNUN ARDINDAN BELÇİKA'YA GİTMİŞTİ
29 Aralık 1962'de İspanya'nın kuzeydoğusundaki Amer kasabasında doğan Carles Puigdemont i Casamajó, Girona Üniversitesinde eğitim gördü.
Siyasete atılmadan önce gazetecilik yapan Puigdemont, Katalan dilini ve kültürünü tanıtan yayınlarda çalıştı.
2011-2016 yılları arasında Girona Belediye Başkanı olarak görev yapan siyasetçi, 10 Ocak 2016'da Artur Mas'ın yerine Katalonya Hükümetinin 130. Başkanı oldu.
Puigdemont, Ekim 2017'de İspanya merkezi hükümetinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna ve tek taraflı bağımsızlık ilanı sürecine liderlik etti.
İspanya'da son on yılların en ağır siyasi krizini tetikleyen bu sürecin ardından İspanya yönetimi Katalonya özerk yönetimine el koydu ve Puigdemont hakkında yakalama kararı çıkardı.
Hapis cezası endişesiyle Belçika'ya giden Puigdemont, yaşamına sürgünde devam etti.
Kurucuları arasında yer aldığı Katalonya İçin Birlik (Junts per Catalunya) partisinin 2020-2022 yılları arasında genel başkanlığını yürüten Puigdemont, 2024 yılında yeniden bu görevi üstlendi.