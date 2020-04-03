Af Örgütü: Türkiye-Yunan sınırında iki sığınmacı öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü, Ankara'nın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından Mart ayının başında Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan olayların bilançosuna ilişkin bir rapor yayınladı. Af Örgütü, Yunan güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az iki erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.



Örgütün Avrupa Araştırma Direktörü Yardımcısı Massimo Moratti, "Güvende olmak için Türkiye'den Yunanistan’a yola çıktılar, ancak o kadar ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldılar ki en az iki kişi oldukça trajik bir biçimde katledildi" ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybedenlerden birinin 43 yaşındaki Pakistan vatandaşı Muhammed Gülzarı, diğerinin ise 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed El-Arab olduğu bildirildi. Söz konusu iki sığınmacının 2-4 Mart tarihleri arasında Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışırken öldürüldükleri kaydedildi. Kayıp olan kadının da hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



"ADALARDAKİ KAMPLAR BİR AN ÖNCE BOŞALTILMALI"



Af Örgütü kapsamlı bir soruşturma talep ederken, Atina göçmenlerin üzerine ateş açıldığı iddialarını reddediyor. Bazı sığınmacı ve göçmenler de, Yunan sınır güçleri tarafından dövüldüklerini ve paralarına el konulduktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini kaydetmişti.



Uluslararası Af Örgütü, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacının da Yunan adalarında gözaltında tutulduğunu ve iltica başvurusunda da bulunamadığını belirtti. Örgüt, Atina'ya sığınmacıları güvenli bir konaklama için gereken hijyen koşullarını sağlamayan bu kamplardan tahliye etmesi çağrısı yaptı. Af Örgütü, ‘'COVID-19'un hızla yayılmasının bu hamlenin ivediliğini daha da artırdığına’’ dikkat çekti.

