AFAD: Akdeniz'de deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Datça'dan yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.



Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin ilçede hafif hissedildiğini söyledi.



Depremin ardından ilgili birim yöneticileriyle görüştüğünü belirten Çoban, "İlk belirlemelere göre, deprem dolayısıyla ilçemizde herhangi olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

