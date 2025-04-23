Afgan askerin ölümüne dava: 4 Çek asker hakim karşısına çıkacak

Afganistan’da 2018 yılında Afgan bir askerin hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olarak dört Çek askerin yargılanacağı açıklandı. Çekyalı savcılar, 22 Nisan Salı günü yaptıkları açıklamada, gözaltı ve sorgu sonrası yaşanan asker ölümüyle ilgili olarak dört askerin hakim karşısına çıkacağını duyurdu.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 601’inci özel operasyon kuvvetlerine mensup askerlere “işkence ederek söyletme, emre itaatsizlik etme, muhafızlık görev yükümlülüklerini ihlal etme ve yardım sağlamama” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Açıklamada askerlerin kimlikleri açıklanmazken, atılı suçlardan mahkum edilmeleri halinde müebbet hapis cezası alabilirler.



SANIK AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA



Çekya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yorum talebini reddetti. Dört sanıktan üçünü temsil eden avukat Radek Ondrus ise müvekkillerinin soruşturmanın başından bu yana suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Ondrus, “Onlara göre, suçlandıkları eylem gerçekleşmedi ve savcı suçlamalar için kullanılabilecek herhangi bir kanıt sunmadı” dedi.



SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Çekya kamu radyosunda paylaşılan bilgilere göre, açılan dava, 2018 yılında Afganistan’ın batısındaki Shindand üssündeki askerlere saldırı ile bağlantılı olarak gözaltına alınan 19 yaşındaki Wahidullah Khan’ın ölümüyle ilgili. Söz konusu saldırıda bir Çekya askeri ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.



The New York Times’ın haberine göre, Khan, ABD ve Çekya askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra darp edildi. Aynı gün bilinci kapalı şekilde Afgan güçlerine iade edilen asker, kısa süre sonra hayatını kaybetti. ABD ve Çekya askerleri hakkında olayla ilgili soruşturma açıldı.



Çek ordusu, 2002-2021 yılları arasında Afganistan’da faaliyet göstermişti. Askerler, Taliban ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmeden önce Afgan hükümetine ülkede güvenliği sağlama ve Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’ni eğitme konusunda yardımcı olmak için oluşturulan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü’nün (ISAF) bir parçası olarak Afganistan’da bulunuyordu. Çek askerleri, ISAF lağvedildikten sonra NATO’nun öncülüğünde oluşturulan Kararlı Destek Misyonu’nun da bir parçasıydı.

