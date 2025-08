Afgan kadınlar Taliban yasaklarına meydan okuyor

Taliban’ın Afganistan’da yeniden iktidara gelmesinin ardından kadınların hayatı giderek daha da kısıtlanırken, bazı kadınlar eğitim hakkını internet üzerinden savunmaya çalışıyor.



2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, kadınların parklar, spor salonları, restoranlar gibi toplumsal alanlarda bulunmasını ve birçok mesleği yapmasını engelledi. Ancak en yıkıcı kararlardan biri, kadınların ilkokul sonrası eğitime devam etmesinin yasaklanması oldu.



HAYALLER İNTERNETLE YENİDEN KURULUYOR



Farmakoloji öğrencisi 24 yaşındaki Sodaba, bu yasak karşısında alternatif yollar ararken çözümü internette buldu. Yunanistan'da yaşayan genç bir Afgan mülteci tarafından Dari dilinde verilen ücretsiz yazılım kursları sayesinde bilgisayar programlama ve web tasarımı öğrenmeye başladı.



“Koşullar insanı eğmemeli, aksine insan hayallerine ulaşmak için her yolu denemeli” diyen Sodaba, öğrendiği yeni beceriler sayesinde kendine olan güvenini yeniden kazandığını belirtiyor.



MÜLTECİDEN EĞİTİM GİRİŞİMCİSİNE



İngiliz yayın kuruluşu The Independent'ın haberine göre söz konusu kursları hayata geçiren ise 25 yaşındaki Murtaza Jafari. Genç yaşta Yunanistan’a giden Jafari, burada bir sığınma evinde kaldığı sırada bir öğretmenin yardımıyla yazılım eğitimi almaya başladı. Anlattıklarına göre o sırada ne İngilizce biliyordu ne de bir bilgisayarı nasıl açacağını.



Aylar süren çabanın ardından sertifika alan Jafari, bu deneyimin ardından "Afghan Geeks" adını verdiği bir girişim kurarak, Aralık ayında Afgan kadınlara yönelik çevrimiçi kurslar başlattı.



Jafari’nin hedefi, bir zamanlar kendisine sunulan yardımı, ülkedeki kadınlara geri vermek. “Bilgiyi paylaşmak bir şeyi gerçekten değiştirir. Paylaştıkça yayılır ve daha fazla insan öğrenir” diyen Jafari, şu an üç seviyede toplam 28 kadın öğrenciye eğitim veriyor.



KAMERA AÇMAK YASAK



Taliban rejimi altında yüzlerini gösteremeyen kadınlar, eğitimlere kameralarını açmadan katılıyor. Jafari, öğrencilerinin görüntüsünü talep etmiyor.



Zorluklara rağmen benzer girişimler ülkede yayılıyor. Bunlardan biri de "Vision Online University". Üniversite hayalleri yarım kalan 20 yaşındaki Zuhal, bir akademisyenle iş birliği yaparak kadınlara yönelik bir çevrimiçi akademi kurdu.



Yalnızca beş kişiyle başlayan ekip, bugün 150 gönüllü öğretmen ve idareciyle 4 binden fazla öğrenciye ulaştı. Psikolojiden yabancı dillere, hemşirelikten hitabet sanatına kadar geniş bir ders yelpazesi sunuluyor.



Tehditler nedeniyle takma isim kullanan Zuhal, hiçbir maddi destek almadan gönüllü çalıştıklarını söylüyor.



İnternet ücretini ödemekte zorlandığını belirten Zuhal, yine de pes etmeyeceğini vurguluyor: “Eğer ben durursam, Binlerce kız tekrar umutsuzluğa kapılacak. Benim amacım onları desteklemek.”