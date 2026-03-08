Afgan kadınların radyosu Taliban rejimine inat ayakta

Taliban rejimi altındaki Afganistan'da kadınlar karanlık bir dönemden geçiyor. Okula gitmeleri yasaklanan, yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahate çıkamayan, toplum içinde yüksek sesle konuşmaları bile yasak. olan kadınların bu karanlık dönemine Radyo Begüm bir ışık olmaya çalışıyor.

Radyo Begüm, Afgan gazeteci Hamida Aman tarafından 8 Mart 2021’de, Dünya Kadınlar Günü'nde kuruldu. Kurulduğunda Taliban'ın iktidara gelmesine sadece 6 ay vardı.

Aman, "O dönemde kadınlara yönelik başka pek çok medya kuruluşu vardı. Begüm de bunlardan biriydi ama Ağustos 2021'den sonra tek kaldık. O zamanlar Radyo Begüm genel içerikliydi, müzik yayınları yapan bir radyo istasyonuydu; milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, aktivistler konuk edilirdi. Ancak Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra bu tarz programların hepsi bitti. Müziği durdurmak zorunda kaldık ve artık kimse Radyo Begüm’e röportaj vermek istemedi." diye konuştu.

Halihazırda Radyo Begüm, 50'si kadın 80 kişinin çalıştığı bir istasyon. Günde 6 saat yayın yapabiliyorlar. Afganistan'ın 34 eyaletinden 12'sine yayınları ulaşıyor. Tahmini 6 milyon dinleyicileri var. Bu yolda ağır bedeller ödeseler de yayınlarını sürdürebildikleri her gün, onlar için bir zafer.

Hamida Aman, “Rejim değiştikten sonra, uyum sağlamamız gereken yeni kısıtlamalar ve kurallar geldi. Örneğin, artık müzik yoktu, eğlence yoktu. Radyo Begüm olarak biz de bu duruma ayak uydurmak zorunda kaldık. Hiçbir şekilde siyasete girmeme kararı aldık. Böylece tamamen kadınlara adanmış ve onlara hizmet sunan bir radyo istasyonu haline geldik. kadınlara günlük mücadelelerinde destek veriyoruz. eğitim ve sağlık programları veriyoruz. Afganistan'da faaliyetlerimize devam edebilmek için bu kuralları kabul etmek zorundaydık. İş yerinde erkeklerin ve kadınların birbirinden ayrılması gerekiyordu. Eğer kamera karşısına çıkıyorsak, kadın gazetecilerin maske takması zorunlu. Erkek meslektaşlarımızla her türlü etkileşimi kesmek zorundayız; yani aynı stüdyoda bir kadın ve bir erkeğin olduğu hiçbir kaydı yapamıyoruz. Bir kadın bir erkekle röportaj yapamaz. Eğlence programları yapamıyoruz. Sonuç olarak uyum sağlamak ve kendi yolumuzu bulmak zorundaydık. Hayatta kaldığımız her gün bizim için bir çeşit zafer.” diye konuştu.