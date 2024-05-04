"Afgan medyası Taliban'ın sansür kılıcı altında"

Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yapan Afgan Kadınların Siyasi Katılım Ağı, "Taliban'ın iktidarı sağlamlaştırma ve bilgiyi kontrol etme çabaları nedeniyle medyanın bilgi ve ifade özgürlüğü alanında ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

"Afgan medyası Taliban'ın sansür kılıcı altında"

Afgan Kadınların Siyasi Katılım Ağı, Afgan medyasının Taliban'ın "sansür kılıcı" altında olduğunu söyledi.

Rukşana 'nın bildirdiğine göre grup üyeleri dün Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla İslamabad ve Kabil'de kapalı mekanlarda medyanın, gazetecilerin ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu kötü durumu protesto etti.

Kadınlar, medya sansürü, ifade özgürlüğünün yasaklanması ve gazetecilerin bilgiye ulaşamamasının, 'da medyanın karşılaştığı en büyük zorluklar haline geldiğini belirtti.

Açıklamada, Taliban'ın iktidarı sağlamlaştırma ve bilgiyi kontrol etme çabaları nedeniyle medyanın bilgi ve ifade özgürlüğü alanında ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ayrıca Afganistan'daki kadın gazetecilerin can güvenliği ve iş güvencesinin bulunmadığı ve birçoğunun ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çekildi.

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