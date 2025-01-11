Afganistan: ABD ile takas sürecinden sonuç alamadık

Afganistan yönetimi, ABD ile yürütülen mahkum takası müzakerelerinden henüz sonuç alınamadığını bildirdi.

Afganistan: ABD ile takas sürecinden sonuç alamadık

geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, TOLO News'e konuştu.

Fıtrat, Afganistan ve arasında mahkum takası konusundaki görüşmelerin devam ettiğini ancak şu ana kadar bir netice alınmadığını söyledi.

İngiliz The Telegraph gazetesi, Guantanamo hapishanesinde tutulan Muhammed Rahim al-Afgani karşılığında, Afganistan'daki cezaevlerinde tutulan ABD vatandaşlarının salıverilmesi konusunda iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı.

Haberde, Afganistan yönetiminin, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasına kadar söz konusu müzakereleri geciktirdiği bildirilmişti.

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