Saldırılarda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ancak yaralılar olduğu belirtiliyor. Kandahar'da oy kullanma işlemi başladıktan sonra bir patlama yaşandı. Bu saldırının ardından bir patlama haberi de başkent Kabil'den geldi.

Bölgede oy verme işlemine güvenlik sağlanana kadar ara verildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Ancak seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısının katılmayabileceği belirtiliyor. Seçim merkezlerinin üçte biri taliban tehdidi nedeniyle faaliyet gösteremeyecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.