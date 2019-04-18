Gani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Taliban ile barış görüşmelerini yürütecek heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, yakalanan tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Taliban ile barış görüşmesi için Katar'a gidecek heyetin, Afganistan hükümeti ve halkını temsil ettiğini anımsatan Gani, bu heyetin 40 yıldır Afgan halkının beklediği barışın gelmesi için başlangıç yapacağını dile getirdi.



Gani, ''Taliban'ın Afgan hükümetiyle görüşmekten başka seçeneği yok." ifadesini kullandı.



Kan dökülmesinin başarı olmadığına dikkati çeken Gani, barışın kazananının çocuk, kadın ve yetimler olacağını vurguladı.



BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar’ın başkenti Doha’da, Haziran 2013’te yapılması planlanıyordu ancak Taliban’ın ofise “Afganistan İslam Emirliği” tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

