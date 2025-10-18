Afganistan ve Pakistan barış için Doha'da bir araya gelecek

Afganistan hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada Pakistan'la barış görüşmelerinin bugün Doha'da başlayacağı belirtildi.

Afgan tarafından Savunma Bakanı Muhammed Yakup liderliğindeki heyet Doha'ya yola çıktı.

Pakistan'dan Doha'ya gidecek heyete ise Savunma Bakanı Havace Asif ve İstihbarat Başkanı Asim Malik liderlik edecek.

48 SAATLİK ATEŞKES

İki taraf arasında yaklaşık bir hafta süren sınır çatışmalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. 48 saatlik ateşkesten sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verildi.

