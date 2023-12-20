Afganistan'da 13 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Afganistan'daki insanların yaşadığı gıda güvensizliği krizine ilişkin paylaşımda bulundu.



"Afganistan'da nüfusun yüzde 30'una denk gelen 13 milyon kişi akut gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, ülkedeki 1 milyona yakın çocuğun ciddi seviyede yetersiz beslendiğini, 2,3 milyon çocuğun ise orta derecede akut yetersiz beslenme sorunu olduğunu kaydetti.



Ghebreyesus, Afganistan'da yaşayanların bağışıklık sistemlerinin zayıflaması ve sert geçen kış koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalıklardan ölme riskinin daha da yüksek olduğunu bildirdi.



Paylaşımında, "Sınırlı insani yardım teslimatı nedeniyle bu sayılar önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha da artabilir." ifadelerine yer veren Ghebreyesus, DSÖ'nün, daha fazla Afgan çocuğun ve kadının yetersiz beslenme nedeniyle ölmesini ve gıda güvensizliğinin sonuçlarını önleme noktasında hastaneleri desteklemeye devam etmesi için 185 milyon dolara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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