Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde DAEŞ'e karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 16 DAEŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Aman, operasyonun sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan, Nangarhar valiliği, DAEŞ eğitim kamplarının bulunduğu Paçiragam'ın yüzde 90'ının örgütten temizlendiğini açıkladı.
Afganistan'da 16 DAEŞ üyesi öldürüldü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 DAEŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde DAEŞ'e karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.