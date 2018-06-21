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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve  Kuner vilayetlerinde düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütünün 23 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nangarhar'a bağlı Açin, Deh Bala, Hogyani ve Kuner'in Sukai ilçelerinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonda 23 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, örgüte ait iki büyük sığınağın da imha edildiği belirtildi.