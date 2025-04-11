Afganistan’da 4 erkek halka açık şekilde idam edildi

Taliban yönetimindeki Afganistan’da dört erkeğin bugün halka açık bir şekilde idam edildiği açıklandı. Üç farklı vilayette gerçekleştirilen idamlar ile birlikte Taliban’ın 20 sene sonra, 2021 yılında ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmesinden bu yana halka açık alanda idam edilen erkeklerin sayısı 10’a yükseldi.



HALK, RESMİ BİLDİRİMLE “ETKİNLİĞE” DAVET EDİLDİ



Kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilen idamlar, Taliban’ın 1996-2001 yılları arasındaki ilk döneminde de yaygın olarak uygulanıyordu. İdam cezalarının çoğu halkın da katılabildiği şekilde stadyumlarda infaz ediliyordu.



AFP’ye konuşan görgü tanıkları, iki erkeğin Badghis vilayetinde, halkın da önünde, öldürdükleri kişilerin erkek bir akrabası tarafından vurularak infaz edildiğini söyledi. Bu anlara şahitlik eden isimlerden 48 yaşındaki Mohammad Iqbal Rahimyar, “(Mahkumlar) oturtulup bize sırtları döndürüldü. Kurbanların ailelerinden akrabalar, onları bir silahla vurdu” dedi.

İdam edilen erkeklerin başka erkekleri vurarak öldürdükleri gerekçesiyle “kısas” cezasına çarptırıldığı belirtildi. Afganistan Yüksek Mahkemesi, davaların “çok hassas bir şekilde ve tekrar tekrar” ele alındığını, ardından karar verildiğini savundu. Afganistanlılar, perşembe günü dağıtılan resmi bildirimlerle “etkinliğe katılmaya” davet edilmişti.



KASIM AYINDA DA BİR KİŞİ İNFAZ EDİLMİŞTİ



Nemruz vilayetinin Zaranc kentinde ve aynı adı taşıyan vilayetin Farah kentinde de iki erkek benzer şekilde idam edildi. Bu iki idamı da Afganistan Yüksek Mahkemesi duyurdu.



Kasım 2024’te de cinayet suçundan hüküm giyen bir erkek, öldürdüğü iddia edilen kişinin ailesinden bir kişi tarafından binlerce kişinin önünde idam edilmişti. Doğudaki Paktia vilayetinin başkenti Gardez’deki bir stadyumda gerçekleşen infazı Taliban’dan üst düzey isimler de izlemişti.

