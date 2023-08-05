Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,8 olarak açıkladı.



Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.





Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.



Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.