Afganistan'da 80 kız öğrenci zehirlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pol eyaletinde kız öğrenciler zehirlendi.

İl Eğitim Müdürlüğü, zehirlenmelerin birbiri ardına hedef alınan aynı bölgedeki iki ilkokulda meydana geldiğini açıkladı.

Önce bir okuldaki 17 kız öğrenci zehirlendi. Bir gün sonra ise başka bir okulda 60 kız öğrencinin daha zehirlendiği öğrenildi.

Afgan polisinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER ZEHİRLEDİ

İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler okullara girip sınıfları zehirledi. Derse giren öğrencilerin de bu şekilde zehirlendiği açıklandı. Polis, zehrin türüne dair bir açıklama yapmazken, olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı öğrenildi.



Taliban yönetimi, 2021'de göreve geldiğinde kız öğrencilerin lise ve üniversiteye gitmesini engellemişti.

Uluslararası tepkiler üzerine, 12 yaşına kadar kız öğrencilerin ilkokul eğitimi almasına müsaade edilmişti.

