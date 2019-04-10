Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen helikopterdeki iki pilotun yaralandığı kaydedildi.