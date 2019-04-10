Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen helikopterdeki iki pilotun yaralandığı kaydedildi.
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.