Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda silahların susması için kritik adımlar atılıyor.



Ateşkese dair ilk adımı atan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani oldu. Gani, geçtiğimiz hafta Taliban'a karşı koşulsuz ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Salı günü başlayacak ateşkes 19 Haziran'a kadar sürecek.



Kabil yönetiminin bu adımına Taliban'dan da yanıt geldi ve Ramazan Bayramı’nda üç günlük ateşkes ilan edildi.



Açıklamada "Herhangi bir saldırı durumunda kendimizi koruruz" ifadesini kullanıldı.

Taliban Afganistan'daki yabancı güçleri ise ateşkesin dışında tuttu. Saldırıların devam edebileceği mesajı verdi.



Hükümetin ilan ettiği ateşkes El Kaide ve DAEŞ'i ise kapsamıyor. Afgan lider, Taliban dışındaki örgütlere yönelik operasyonların süreceğini duyurmuştu.

