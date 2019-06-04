Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da bayram namazı çıkışı bombalı saldırı: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.