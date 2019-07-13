Ülkedeki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğü belirtildi.

ABD askerinin Afganistan'ın neresinde ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.