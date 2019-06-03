İçişleri Bakanlığı Sözcücü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın, Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde patladığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.