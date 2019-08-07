İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.
Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DAEŞ'in hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.
Öte yandan ülkedeki silahlı gruplardan Taliban saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, en az 95 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu, 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.