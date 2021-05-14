Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 12 ölü

Başkent Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda imamın da aralarında bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

NTV Haber 14.05.2021 - 14:04

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 12 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olayda imam dahil en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cemaatin cuma namazı için camide toplandığı sırada gerçekleştirildi.

Kalabalık namaz kılmaya başladığında camide patlama meydana geldi. Afganistan polisi saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polis ilk incelemelerinde saldırıda imamın hedef alınmış olabileceğini açıkladı.

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