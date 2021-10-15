Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 32 can kaybı

Afganistan'dan bombalı saldırı haberi geldi.

Saldırıda, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği Fatımiyye Camisi hedef alındı.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

EN AZ 32 CAN KAYBI, 68 YARALI

Saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

GEÇEN HAFTADAKİ SALDIRIDA 46 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

DAEŞ ÜSTLENMİŞTİ



Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.



ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı. Bu saldırıların çoğunu DAEŞ üstlenmişti.



Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.