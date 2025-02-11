Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz şehrinde intihar saldırısı gerçekleşti.

Reuters'ın haberine göre, bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucunda son belirlemelere göre 5 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

CAN KAYBI DAHA FAZLA OLABİLİR

Kunduz'daki il hastanesinden bir görgü tanığı, 14 kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Aynı hastaneden başka bir kaynak, şu ana kadar en az 17 ölünün hastaneye nakledildiğini belirtti.

Bazı kaynaklar, bu rakamlardan daha fazla sayıda can kaybı olduğunu öne sürdü.

Patlama, yerel saatle 08:35’te Kunduz eyaletindeki Kabil Bank şubesi yakınlarında meydana geldi.

TALİBAN ÜYELERİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Polis, patlamada bankanın güvenlik görevlisi ve dört kişiyle beraber Afganistan’ın yönetimdeki Taliban üyelerinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet polis sözcüsü Jumma Uddin Khakasr, saldırıda yedi kişinin yaralandığını belirtti.

HİÇBİR GRUP SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ



Saldırının arkasında kimin olduğuna dair bilgi verilmezken, şu ana kadar herhangi bir grup saldırıyı üstlenmedi.



Afganistan’daki terör örgütü DAEŞ'e bağlı gruplar, Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelmesinden bu yana onlara karşı bir isyan yürütüyor.

Taliban yetkilileri, grubu büyük ölçüde bastırdıklarını söylese de DAEŞ Afganistan’da saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.