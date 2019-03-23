Emniyet yetkilileri, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patladığını açıkladı.
Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da çiftçi bayramına bombalı saldırı: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patladığını açıkladı.