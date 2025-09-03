Afganistan’da çifte deprem: Komandolar havadan indirildi

Afganistan’ın doğusunda yaşanan depremler sonrası felaketin boyutları giderek ağırlaşıyor. Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Ardından salı günü yaşanan 5,5 büyüklüğündeki ikinci deprem, hem paniğe neden oldu hem de kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

HELİKOPTERLER İNİŞ YAPAMIYOR



Afganistan yönetimi, helikopterlerin iniş yapamadığı dağlık köylere komandoları havadan indirerek enkaz altındaki yaralılara ulaşmaya çalışıyor.

Kunar Afet Yönetim Başkanı Ehsanullah Ehsan, “Yaralıların güvenli bölgelere taşınması için komandolar görevlendirildi. Yardım malzemeleri ve hizmetlerin koordinasyonu için kamp kuruldu” dedi.

ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI ARTIYOR



Taliban yönetimine göre, ölü sayısı bin 411’e, yaralı sayısı 3 bin 124’e yükseldi. Yıkılan ev sayısı ise 5 bin 400’ü aştı. Birleşmiş Milletler, enkaz altında kalanların olabileceğini ve bilanço artabileceğini açıkladı.



Uluslararası yardım kuruluşları da harekete geçti. Sınır Tanımayan Doktorlar, bölgedeki hastanelere travma kitleri dağıttıklarını belirterek kapasitenin dolduğunu, koridorlarda hasta tedavi edildiğini bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), acilen barınma, gıda, su, ilaç ve hijyen desteğine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

BÖLGE SIK SIK DEPREMLERLE SARSILIYOR



Afganistan, Hint ve Avrasya levhalarının kesiştiği Hindu Kush dağlarında sık sık yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor. Bu son felaket ise hem yetersiz yapı kalitesi hem de şiddetli yağışlarla gevşeyen zeminin etkisiyle daha da ağır hissedildi.