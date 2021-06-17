Afganistan’da corona virüs kontrolden çıktı: Vaka sayısı geçen aya göre yüzde 2 bin 400 arttı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan’da corona virüs salgınının kontrolden çıktığını ve yapılan her üç testten birinin pozitif çıktığını açıkladı.

Vakaların geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2 bin 400 arttığını belirten Uluslararası Kızılhaç Komitesi, hastanelerin dolduğunu ve tıbbi kaynakların hızla tükendiğini bildirdi.

COVİD-19'U KONTROL ALTINA ALMA KRİZİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yayınlanan bildiride yazı yayımlayan Afgan Kızılay Derneği Başkan Vekili Nilab Mobarez, "Afganistan, özellikle başkent Kabil'de ve birçok alanda hastane yatakları dolu olduğu için Covid-19'u kontrol altına alma savaşında kriz yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki derin yoksulluğun yanı sıra artan vaka sayısı Afganistan’da kuvvetli bir baskı oluştururken sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde 2 bin 313 yeni corona virüs vakası ve 101 can kaybı bildirdi.

YATAK SAYISI YETMİYOR, OKSİJEN SIKINTISI YAŞANIYOR

Afgan yetkililer, test sayısının artması halinde vaka sayısının da artacağı uyarısında bulunurken özellikle başkent Kabil’deki hastaneler yatak sayılarının yetmediğini ve oksijen sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), ülkede aşıya erişim eksikliği ve aşı tereddüdünün durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizerken, Afgan halkının sadece yüzde 0,5’inin iki doz aşı olduğunu açıkladı.