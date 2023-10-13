Afganistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 17 ölü

Son dakika haberi! Bir polis sözcüsü, Afganistan'ın kuzeyinde Cuma namazı sırasında bir Şii camisinde patlama meydana geldiğini söyledi. Olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti.



Taliban'ın Baglan eyaletinin başkenti Pol-e-Khomri kentindeki camiden çektiği görüntülerde kırmızı halı kaplı bir zemine saçılmış enkaz, etrafa saçılmış kişisel eşyalar ve kefenlerle örtülmüş cesetler görülüyor.



Baglan polis sözcüsü Sher Ahmad Borhani patlamayla ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağını söyledi.



Olayı hemen üstlenen olmadı ancak suçun, geçmişteki büyük çaplı saldırılarında Afganistan'ın azınlık Şiilerini hedef alan DAEŞ tarafından üstlenilmesi muhtemel.



DAEŞ'in bölgesel kolu, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından ülke genelinde camilere ve azınlıklara yönelik saldırılarını artırdı.



2014'ten bu yana Afganistan'da faaliyet gösteren DAEŞ Horasan, ülkenin Taliban yöneticilerinin karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik sorunu olarak görülüyor. Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra militan gruba karşı kapsamlı bir baskı başlattı.