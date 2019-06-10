Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gani'nin, çıktığı yeni barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, ikilinin barış görüşmeleriyle ilgili yapılan çalışmalar ile bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını ele aldığı vurgulandı.



ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.



Halilzad, Taliban'ın Afgan yetkililerle doğrudan görüşmesine hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti



Halilzad'ın ilerleyen günlerde Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşme yapması bekleniyor.



BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

