Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki toprakları kaybeden DAEŞ terör örgütü kendine Afganistan'da yeni bir saha buldu.



Afganistan'ın kuzeydoğusunda varlığını giderek güçlendiren DAEŞ nedeniyle ABD ve Afgan güvenlik yetkilileri endişeli.



DAEŞ'in bölgede üye sayısını gün geçtikçe artırdığı belirtiliyor. İlk başta 150 DAEŞ üyesi varken şimdi bu sayı binlerle ifade ediliyor.



Bu üyelerin çoğu Orta Asya ülkelerinden geliyor. Arap ülkeleri, Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'in Uygur özerk bölgesinden de üyeler var.



DAEŞ, ülkedeki etki alanını Nangarhar, Nuristan, Kunar ve Lahman eyaletlerini kapsayacak şekilde genişletti.



ABD'li yetkililer, DAEŞ'in Afganistan'dan Batılı ülkelere ve ABD'ye saldırı planları yapmasından endişe duyuyor.



Bunun için DAEŞ'e karşı kapsamlı bir terörle mücadele stratejisi geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Taliban'la DAEŞ'e karşı işbirliği yapılması da gündemde.



ABD ile Taliban son birkaç aydır müzakereler yürütüyor. Buna göre ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi karşlığında Taliban'dan Afganistan'ın yabancı ülkelere saldırı planları için terör örgütleri tarafından üs olarak kullanılmasını önlemesi istenecek.



Bu konuda müzakereler sürüyor. Tek endişeyse ABD ile müzakerelerden memnun kalmayan radikal Taliban üyelerinin DAEŞ'e katılması. Ülkenin kuzey ve doğusunda şimdiden bazı Taliban üyelerinin saf değiştirdiği belirtiliyor.

