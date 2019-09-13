Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DAEŞ'in Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DAEŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sonucu DAEŞ'in Afganistan basın sorumlusu Hasan Pancabi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan başkent Kabil'de de DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığı yapan bir örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.
Afganistan'da DAEŞ'in basın sorumlusu öldürüldü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'da düzenlenen hava destekli operasyonda DAEŞ'in ülkedeki basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DAEŞ'in Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.