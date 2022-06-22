Afganistan'da deprem: 950 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 950 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısının 610 olduğu ülkede ölü sayısının artması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 08:33 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 12:09

Afganistan'da deprem: 950 ölü

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'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremde en az 950 kişi hayatını kaybetti. 

Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.

Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 600'den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer ölü sayısının artacağını belirtti. 

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Afganistan ordusu bölgeye helikopterlerle yardım gönderdi. Bölgedeki yaralılar hastanelere taşınıyor. 

Afganistan ekonomisi ülke yönetiminin Taliban'a geçmesiyle daha da kötüleşti. Uluslararası yardımlar kesildi. Afganistan dışilerinden her türlü yardımı kabul edeceklerine dair bir açıklama yapıldı. 

2015 yılında Afganistan - Pakistan sınırında yaşanan depremde çoğu Pakistanlı 399 kişi hayatını kaybetmişti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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