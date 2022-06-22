Afganistan'da deprem: En az 920 ölü

Son dakika haberi!

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremde en az 920 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı 950 olarak geçtiği can kaybı sayısını daha sonra 920 olarak güncelledi.

Deprem Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.

Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 600'den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer ölü sayısının artacağını belirtti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.



Afganistan ordusu bölgeye helikopterlerle yardım gönderdi. Bölgedeki yaralılar hastanelere taşınıyor.

Afganistan ekonomisi ülke yönetiminin Taliban'a geçmesiyle daha da kötüleşti. Uluslararası yardımlar kesildi. Afganistan dışilerinden her türlü yardımı kabul edeceklerine dair bir açıklama yapıldı.

2015 yılında Afganistan - Pakistan sınırında yaşanan depremde çoğu Pakistanlı 399 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...