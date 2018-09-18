Afganistan'da İçişleri Bakanlığı, aşure etkinliklerinden önce kendi güvenliklerini sağlaması için Hazara Şiilerine 500 silah verdi.



Ülkede artan güvenlik tehditlerine rağmen aşure etkinliklerine hazırlıklar başlarken, bir dizi güvenlik önlemi alındı.



Afganistan İçişleri Bakanlığı, "etkinliklerin huzur içinde geçmesi ve kendi güvenliklerini sağlaması" için Hazara Şiilerine 500 silah dağıtıldığını açıkladı.



Dağıtılan silahların etkinliklerin sona ermesinin ardından geri alınacağı bildirildi.



Kabil'in Kote Sangi bölgesindeki matem çadırlarının güvenliğini sağlamakla görevli Abdul Hadi Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinliklere katılanların güvenliğini sağlamak için ellerimize silah aldık, sabah akşam çadıra gelenleri kontrol ediyoruz." dedi.



Bir diğer çadırın güvenliği için görevlendirilen Gulam Abbasi, son zamanlarda terör örgütlerinin Hazara Şiilerini hedef almaya başladığını, bu nedenle güvenliklerini sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.



26 DAEŞ ÜYESİ YAKALANDI



Afganistan Milli İstihbarat Teşkilatı, Kerbela şehitleri anma törenlerini hedef almayı planlayan terör örgütü DAEŞ üyesi 26 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.



Yakalananlar arasında örgüt elebaşlarından birinin bulunduğu aktarıldı.



Açıklamada, teröristlerin yakalanmasıyla büyük bir facianın yaşanmasının önlendiği vurgulandı.



SALDIRILAR ARTTI



Afganistan'da terör saldırıları ve şiddet olayları son günlerde tırmanışa geçerken son bir hafta içinde düzenlenen 6 saldırıda 68 kişi yaşamını yitirdi.



Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Ham Ab ilçesine 7 gün önce Taliban militanlarının saldırması sonucu 7 güvenlik görevlisi ölmüş ve ilçe kontrolü örgüt eline geçmişti.



Yine aynı gün içinde ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen saldırıda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 6 gün önce protestocuların arasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 32 kişi yaşamını yitirmişti.



Başkent Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde 3 gün önce düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisiyle bir sivil ölmüştü.



Aynı şekilde Taliban üyeleri ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Karkin ilçesindeki sınır karakolunda düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Son olarak dün ülkenin batısındaki Badgis vilayetindeki polis karakoluna yapılan saldırıda 5 polis ölmüştü.