Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'ın orta kesimindeki Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde Harirud Nehri'nin kenarına bir askeri helikopterin düştüğü kazada bilanço belli oldu.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khwarazmi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-17 helikopteri düştü.

Öncesinde Harirud Nehri'ne yuvarlanan bir minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilen helikopter, teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü.

Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.