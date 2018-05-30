Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığına saldırı düzenlendi.
Kabil'de havaalanı yolu üzerindeki İçişleri Bakanlığı girişinde patlama ve ardından çok sayıda silah sesi duyuldu.
Trafiğe kapatılan bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.
Saldırganların kaç kişi olduğu bilinmiyor.
Afganistan'da İçişleri Bakanlığı'na saldırı
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'tan İçişleri Bakanlığı'na silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Bakanlığın etrafına çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi. Çatışmalar devam ediyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığına saldırı düzenlendi.