Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın Dehkai bölgesinde hükümet karşıtı gösteri yapanların arasına karışan bir kişinin üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.
Saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 57 kişinin de yaralandığını belirtti.
Hogyani, göstericilerin köylerindeki bazı korucu komutanlarının zorbalık yaptığı gerekçesiyle hükümeti protesto ettiğini aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da intihar saldırısı: 19 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi öldü.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın Dehkai bölgesinde hükümet karşıtı gösteri yapanların arasına karışan bir kişinin üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.