Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak saldırganın bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.