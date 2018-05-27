Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak saldırganın bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.
Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.
Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesindeki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 2 asker öldü.
Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak saldırganın bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.