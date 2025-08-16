Afganistan’da kadınlar kutlamalara alınmadı

Cuma günü Kabil genelinde binlerce erkek, Taliban’ın iktidara dönüşünün dördüncü yıl dönümünü kutlamak için helikopterlerden çiçeklerin saçıldığı gösterileri izledi. Kadınların katılması ise yasaklandı.

Altı “çiçek yağmuru” alanından üçü, Kasım 2022’den bu yana kadınların parklara ve eğlence alanlarına girişinin yasaklanmış olması nedeniyle zaten kadınlara kapalıydı.

Cuma günkü kutlamalarda bakanların konuşmaları yer aldı ancak yalnızca erkeklere açıktı. Afgan sporcuların yer alması beklenen açık hava spor gösterisi ise gerçekleşmedi.

Hak örgütleri, yabancı hükümetler ve BM, kadınlara yönelik muameleleri nedeniyle Taliban’ı defalarca kınadı. Kadınlar hala birçok meslekten, altıncı sınıfın ötesindeki eğitimden ve çoğu kamusal alandan men edilmiş durumda.

PROTESTOLAR BAŞ GÖSTERDİ

Kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde, Özgürlük için Birleşik Afgan Kadın Hareketi üyeleri Taliban yönetimine karşı kapalı bir alanda protesto düzenledi.

Hareketin Associated Press’e ilettiği açıklamada, “Bu gün, kadınların çalışma, eğitim ve sosyal hayattan dışlandığı kara bir egemenliğin başlangıcıdır. Biz protestocu kadınlar bu günü bir anı değil, hala kapanmamış bir tarih yarası olarak hatırlıyoruz. Afganistan’ın düşüşü irademizin düşüşü değildi. Biz karanlıkta da ayaktayız” denildi.

TALİBAN LİDERİNİN MESAJI

Günün erken saatlerinde Taliban lideri Ahundzade, yaptığı açıklamada, Afganların ülkedeki İslami yönetime nankörlük etmeleri halinde Tanrı’nın onları ağır şekilde cezalandıracağını söyledi.

Ahundzade, şeriatın halkı “yolsuzluk, baskı, gasp, uyuşturucu, hırsızlık, soygun ve talandan” koruduğunu savundu ve zafer gününde Allah’a şükredilmesi gerektiğini belirtti.