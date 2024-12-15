Afganistan'da kömür madeninin çökmesi sonucu 35 işçi göçük altında kaldı

Afgan basınına konuşan Samangan Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, dün akşam Darah Sof Payan ilçesindeki bir kömür madeninde göçük meydana geldiğini duyurdu.



35 işçinin göçük altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Muradi, kayıplara ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

