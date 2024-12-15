Afganistan'da kömür madeninin çökmesi sonucu 35 işçi göçük altında kaldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 35 işçi mahsur kaldı.
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Afgan basınına konuşan Samangan Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, dün akşam Darah Sof Payan ilçesindeki bir kömür madeninde göçük meydana geldiğini duyurdu.
35 işçinin göçük altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Muradi, kayıplara ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.
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