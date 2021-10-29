Afganistan’da maddi sıkıntı artıyor: Yıl sonuna kadar yetecek para kaldı

Ağustos ayının ortaları itibarıyla Afganistan’da yönetimi eline alan Afganistan’da Taliban yönetimi maddi sıkıntı, kitlesel açlık ve yeni bir göç kriziyle karşı karşıya kaldı.

ABD Federal Rezervi ve Avrupa'daki diğer merkez bankaları ile denizaşırı ülkelerde milyarlarca dolarlık varlığı bulunan Afganistan’da Taliban yönetimi milyarlarca dolarlık merkez bankası rezervinin serbest bırakılması için baskı yaparken, para Ağustos ayın dan bu yana donduruldu.

Maliye bakanlığından bir sözcü, hükümetin yalnızca "küçük bir yardım" sunduğunu söylediği insani yardımın yanı sıra yeni fonlar ararken, kadınların eğitimi de dahil olmak üzere insan haklarına saygı göstereceğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü Ahmed Wali Haqmal verdiği demeçte, "Para Afgan milletine ait. Bize kendi paramızı verin. Bu parayı dondurmak etik değildir, tüm uluslararası yasalara ve değerlere aykırıdır” dedi.

‘ABD YAPMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ, AVRUPA BIRAKABİLİR’

Mehrabi, ABD'nin yakın zamanda kendisine düşen kabaca 9 milyar dolarlık miktarı serbest bırakmayacağını söylemesine rağmen, Avrupa ülkelerinin bunu yapabileceğini umduğunu söyledi.

Almanya'nın elinde yarım milyar dolarlık Afgan parası olduğunu, kendisinin ve diğer Avrupa ülkelerinin bu fonları serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Üst düzey bir merkez bankası yetkilisi, Almanya dahil Avrupa ülkelerini, kitlesel göçü tetikleyebilecek bir ekonomik çöküşü önlemek için rezervlerdeki paylarını serbest bırakmaya çağırdı.

DURUM UMUTSUZ VE NAKİT MİKTARI AZALIYOR

Afgan Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Shah Mehrabi ise verdiği demeçte, "Durum umutsuz ve nakit miktarı azalıyor ve miktar yıl sonuna kadar yeterli olur” diye konuştu.

Mehrabi, "Afganistan bu paraya erişemezse, Avrupa en ciddi şekilde etkilenecek" derken, "Ekmek ve para bulamamak çifte bela olacak. İnsanlar çaresiz kalacak ve Avrupa'ya gidecekler" şeklinde konuştu.

Maliye bakanlığı, günlük yaklaşık 400 milyon Afgani ( yaklaşık 4,4 milyon dolar) vergi alındığını sözlerine ekledi.

'GIDA KITLIĞI OLACAK, MARKETLER BOŞ KALACAK'

Mehrabi, "Rezervler donmuş kalırsa, Afgan ithalatçılar sevkiyatları için ödeme yapamayacak, bankalar çökmeye başlayacak, gıda kıtlığı olacak, marketler boş kalacak" dedi.

Alman Commerzbank'ta yaklaşık 431 milyon dolarlık merkez bankası rezervinin yanı sıra Almanya'nın merkez bankası Bundesbank'ta yaklaşık 94 milyon dolar tutulduğu belirtilirken İsviçre'deki küresel merkez bankaları için bir şemsiye grup olan Uluslararası Ödemeler Bankası, yaklaşık 660 milyon dolar Afgan parası tutuyor.

LGBT BİZİM ŞERİATIMIZA AYKIRI

Bakanlık sözcüsü Ahmed Wali Haqmal, Afganistan'ın erkeklerle aynı sınıflarda olmasa da kadınların eğitim görmesine izin vereceğini söyledi.

Haqmal, insan haklarına saygı duyulacağını bunun eşcinsel haklarını içermeyen İslam hukuku çerçevesinde olacağını söylerken, "LGBT bizim Şeriat yasalarımıza aykırı" diye konuştu.